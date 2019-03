Dokument-widmo. Polska na potęgę przyjmuje migrantów, ale nie ma dla nich żadnej propozycji

Żeby nie było aż tak fatalnie, uczciwie należy przyznać, że znane są potrzeby Polski w zakresie migracji. Wyszczególnia je rządowy dokument poświęcony "priorytetom społeczno-ekonomicznej polityki migracyjnej". To m.in. dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy, w tym uzupełniania luk na rynku czy odpowiadanie na potrzeby cudzoziemców i obywateli polskich za granicą.

Na razie próżno szukać rządowego narzędzia, które pokazałoby problem migracji w szerszej skali. Dzięki badaniom Eurostatu wiadomo jednak, że Polska jest państwem przyjmującym największą liczbę migrantów spoza Unii Europejskiej. W 2017 r. co piąte po raz pierwszy wydane pozwolenie na pobyt i pracę wydano właśnie w Polsce. Dało to liczbę 683 tys. pozwoleń, z czego niemal 600 tys. to pozwolenia na pracę. W drugich według zestawienia Niemczech liczba była o ponad 100 tys. niższa i wyniosła 535 tys. Czwarta Francja to już tylko 250 tys. pozwoleń. Danych za ubiegły rok nie znamy.