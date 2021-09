Nowy ład. Kornecka: rząd odroczył drastyczną podwyżkę

W środę Rada Ministrów przyjęła pakiet ustaw dot. Polskiego Ładu, w tym także zmian podatkowych. Proponowane rozwiązania zakładają m.in. zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 tys., zmianę sposobu naliczania składki zdrowotnej przez firmy, pozostawienie natomiast składki zdrowotnej dla osób rozliczających PIT w wysokości 9 proc. od dochodu, ale bez możliwości odliczenia jej części od podatku. Inne rozwiązania to liberalizację przepisów dot. estońskiego CIT-u czy wprowadzenie nowej daniny mającej przeciwdziałać optymalizacji podatkowej przez duże koncerny.