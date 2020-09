Ofensywa podatkowa? Rząd uspokaja. A ekspert radzi zapiąć pasy

Dodaje, że faktycznie, resort finansów pracuje nad pewnymi korektami podatkowymi, ale wcale nie muszą być one niekorzystne dla pracowników i dla firm. Za przykład podaje tu "estoński CIT ", który - jego zdaniem - oznacza wielomiliardowe oszczędności dla firm.

Marki Lotos i PGNiG zostaną. Przejęcie planowane na 2021 rok

"Rząd szuka pieniędzy. To jasne jak słońce"

Nawet jeśli abolicja nie zostanie zniesiona, a podatek od reklam nie wejdzie w życie, to i tak czeka nas sporo nowych danin.

W tym samym momencie w życie może wejść podatek od sprzedaży detalicznej, którym zostaną objęte przede wszystkim supermarkety. Skąd podejrzenia, że podatek ma być wprowadzony już za kilka miesięcy? Wpływy z niego w wysokości 1,5 mld zł pojawiły się w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2021 rok. Rząd PiS walczy o wejście podatku od 2016 r.

Co jeszcze? Zmiany w CIT nie dla każdego będą korzystne. Prawdopodobnie już niebawem spółki komandytowe staną się podatnikami CIT, choć do tej pory płacić takiej daniny nie musiały. O tym, że projekt w tej sprawie jest gotowy, poinformował już resort finansów. Choć pomysł czeka jeszcze ścieżka legislacyjna.

O ok. 5 zł wzrośnie nawet podatek od psa - to akurat już pewne. Choć tak naprawdę zmieni się jego górny limit - do nieco ponad 130 zł. O jego nałożeniu i wysokości decydują samorządy.