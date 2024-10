Złe wieści dla palaczy. Wiceminister podał cenę za paczkę w 2025 r.

Powszechnie wiadomo, że rząd ma pusto w kieszeni, bo rząd PIS-u rozkradł, co się tylko dało. Roztrwonił NASZE pieniądze na fundacje, chybione inwestycje, podwyżki dla "swoich", na dworki, na pianina Pendereckiego i setki innych debilnych rzeczy. Niestety obecny rząd wykazuje się prymitywizmem i sięga po najłatwiejsze pieniądze z podniesionych akcyz, tłumacząc to wielką troską o nasze zdrowie. To jawna manipulacja i kłamstwo, bo gdyby to była prawda, to przeznaczył by więcej środków na padające szpitale i większą refundację leków ... Najgorsze jest jednak to, że taka argumentacja to policzek dla tych, którzy wiedzą o co chodzi i nie są debilami, za których nas niewątpliwie uważają ...