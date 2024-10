Spór w rządzie o "małpki". Policzyli, ile pieniędzy wpływa dzięki nim do budżetu

Ministerstwo Zdrowia wyliczyło, że roczne wpływy z tytułu "opłaty od sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml" od 2021 r. wyniosły odpowiednio 291,9 mln zł, 645,3 mln zł, 581 mln zł. Za samo I półrocze tego roku opłata przyniosła 339,1 mln zł wpływów do budżetu - serwis Rynek Zdrowia podkreśla, że "stanowiłoby to rekord".