Pandora Papers. Na celowniku dziennikarzy rządzący Jordanią, Azerbejdżanem i Pakistanem

W samej tylko Wielkiej Brytanii Alijew miał kupić nieruchomości łącznie za 400 milionów funtów. Choć starał się robić to w tajemnicy, to jeden z domów zresztą oficjalnie powierzył swojemu 11-letniemu synowi.

ICIJ przypomina, że Imran Khan doszedł do władzy w 2018 roku dzięki hasłom oczyszczenia elit ze skorumpowanych jednostek. To następstwo ujawnionych dokumentów w ramach "Panama Papers", które pokazało, że poprzedni politycy wyprowadzali pieniądze z Pakistanu do rajów podatkowych.