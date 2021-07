PFR: umorzenia z tarcz to oszczędność na podatkach. Nawet 10 mld złotych

Wyliczył, że firmy będą miały umorzony podatek od około 50 mld zł, co oznacza, że zaoszczędzą w sumie ok. 8-10 mld zł. Decyzję o rezygnacji z podatków od subwencji ogłosił niedawno premier Mateusz Morawiecki.

PFR liczy na wzrost zatrudnienia

Jak wykazuje Marczuk, pieniądze pozostaną w firmach, co jego zdaniem powinno przełożyć się na wzrost zatrudnienia, zwiększenie inwestycji i ogólny rozwój, a w przypadku przedsiębiorstw, które z powodu koronakryzysu znalazły się w najtrudniejszej sytuacji pozwoli to osiągnąć stabilizację i wyjść na prostą.

- Te pieniądze zostaną w przedsiębiorstwach co - miejmy nadzieję - pozytywnie wpłynie na ich rozwój i poziom zatrudnienia, a w konsekwencji powinno przyczynić się do wzrostu gospodarczego - przekazał Bartosz Marczuk.

Co również istotne, PFR w porozumieniu z Ministerstwem Finansów przesunął wydanie decyzji o umorzeniu z 31 maja na 1 czerwca. Dla prowadzących biznes oznacza to, że pierwsi przedsiębiorcy są objęci tym zwolnieniem w lipcu tego roku.

Dodał, że rozporządzenie nie zmienia możliwości ujęcia wydatków pokrytych z tarczy w kosztach uzyskania przychodów, a zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów począwszy od 1 czerwca 2021 do 31 grudnia 2022 r.

Niemal 70 mld złotych wsparcia

Wiceprezes PFR przypomniał, że w ramach dwóch tarcz PFER do polskich przedsiębiorców przekazano 68,1 mld zł. Pomoc trafiła od ok. 360 tys. firm. Średnia subwencja dla mikrofirmy zatrudniającej do 9 osób wyniosła ok. 80 tys. zł, a dla firm z sektora MSP, zatrudniających od 10 do 249 osób ok. 550 tys.