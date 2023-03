Pierwsze mieszkanie bez podatku. "Nie łudźmy się. Rewolucji raczej nie będzie "

m-53 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ekspert "zauważył sarkastycznie" - a ja bym wolał rzeczowo i logicznie. Bo PCC nie dotyczy rynku pierwotnego. No i logika - zaniechanie poboru podatku jest bez znaczenia ale spowoduje wzrost cen. No to podnieśmy PCC do 30% a ceny spadną. Ja nie cierpię ekspertów, którzy są krytycznie ale nie mają nic do powiedzenia, nic do zaproponowania.