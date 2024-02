PiS rusza z ofensywą. Proponuje 27 zmian, w tym obniżenie podatku

PiS proponuje 27 zmian w prawie

- W projekcie deregulacyjnym proponujemy 27 zmian. Projekt był przygotowany przeze mnie w poprzedniej kadencji, w komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji, i wniesiony do Sejmu na początku lipca 2023 r., ale w związku z tym, że zakończyła się kadencja, nie został rozpatrzony. To ważny projekt, bo wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu grup obywateli, stowarzyszeń oraz organizacji przedsiębiorców - powiedział Wróblewski.

Polityk PiS wskazał, że propozycje zakładają m.in. obniżenie VAT na odzież i obuwie dziecięce z 23 do 5 proc., podwyższenie z 2 do 3 mln euro kwoty, do której można rozliczać się podatkiem ryczałtowym, uelastycznienie przepisów dotyczących działalności nieewidencjonowanej (chodzi o rozliczenia w cyklu rocznym, a nie miesięcznym progu, do którego można ją prowadzić).