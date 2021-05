Przedsiębiorcy chcą iść do KRUS, by okiwać Polski Ład. Mogą się jednak rozczarować

Gość 8 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Żeby kupić działkę rolniczą 1 ha to trzeba mieć nadany nr producenta rolnego , czyli trzeba być rolnikiem albo nie będąc poprzez dziedziczenie wejść w posiadanie gospodarstwa i wtedy dostaje się ten numer - dopiero wtedy można handlować ziemią rolniczą z rolnikami i kościołem. Teoretycznie można kupować mniejsze areały i potem wykazać, że ma się gospodarstwo większe niż 1 ha - ale gospodarstwo to pojęcie do interpretacji przez KRUS - padną pytania ok ma Pan więcej niż 1 ha, a gdzie są jakieś zabudowania, maszyny, traktor albo umowa z kimś kto będzie to obrabiać i co wtedy odpowiecie? Powiem tak KRUS celowo odmówi, a nieliczni odważni, którzy trafią do sądu zostaną potem zmieleni przez rolniczą biurokrację o ile w ogóle wygrają sprawę, że kilka kawałków pola jest gospodarstwem w którym prowadzi się rolniczą działalność.