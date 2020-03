Podatek cukrowy i opłata od małpek. Senat za odrzuceniem ustawy

Nad ustawą pochylały się senackie komisje: zdrowia i budżetu oraz finansów publicznych. Ta druga potrzebowała aż trzech posiedzeń, by ostatecznie zaproponować jedenaście poprawek do ustawy związanej "z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów", która w praktyce podwyższa opłaty za słodkie napoje oraz tzw. małpki.

Natomiast komisja zdrowia nie była w stanie przegłosować żadnej z zaproponowanych poprawek. Jedną z nich miało być m.in. opóźnienie wejścia w życie ustawy. Senatorowie chcieli, by miało to miejsce dopiero 1 stycznia 2021 roku.

Nie ma to jednak znaczenia, ponieważ senatorowie poparli wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Za odrzuceniem ustawy zagłosowało 45 senatorów, 38 było przeciw, jeden się wstrzymał. To jednak nie znaczy, że ustawa idzie do kosza. Teraz wróci do Sejmu, gdzie posłowie mogą odrzucić senacki sprzeciw.