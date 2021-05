Podatek od smartfona. Łepkowska: Duda obiecał. Rzecznik prezydenta zaprzecza

furia 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Panią Ilonę Łepkowską , porównałabym do Jana Pietrzaka. Chcieli zrobić coś dobrego a po sukcesie nie zachowali umiaru, stracili głowę i uznali się za wyrocznie. I dlatego Polska ginie. Co rusz to nawiedzony, który jak Jarosław Kaczyński stracił kontakt z rzeczywistością i jest sterowany jak Brezniew. Nie wierzycie? Spróbujcie porozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim na żywo. Nic z tego. To chodzący trup. To jest trup.