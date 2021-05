Rząd pokazał nową ustawę. Będzie opłata od sprzętu elektronicznego, pójdzie na artystów

System nie obciąży podatnika? Rząd swoje, branża swoje

W podobnym tonie w rozmowie z "Money. To się liczy" wypowiadała się Ilona Łepkowska, scenarzystka filmowa i serialowa. - Nie tylko my, ale wiele krajów w Europie ma opłatę reprograficzną. Tego typu opłaty są związane z pewnym wyższym celem społecznym - przekonywała Łepkowska.

Artysta zawodowy, czyli kto?

Projektowana ustawa umożliwia wyodrębnienie artystów zawodowych z potwierdzonymi uprawnieniami jako oddzielnej grupy zawodowej. Kto by się do niej wliczał?

Po co to wszystko? Po co włączać artystów do systemu i zapewniać im dopłaty? Ministerstwo powołuje się tu na dane, z których wynika, że w Polsce działalność artystyczną - łącznie z absolwentami szkolnictwa artystycznego - wykonuje ok. 67 tys. osób. Sytuacja większości jest trudna lub bardzo trudna. Około 60 proc. ma przychody poniżej średniej krajowej, a ok. 30 proc. poniżej minimalnego wynagrodzenia. Gros artystów przy tym sama musi opłacać ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Efekty?