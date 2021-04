Podatek od smartfona. Łepkowska: To niewielkie pieniądze, nie lamentujmy

Rząd chce rozszerzyć opłatę reprograficzną, powstanie w ten sposób tzw. podatek od smartfona. - Prawda jest taka, że nie cała muzyka, którą odtwarza się smartfonami, jest z płatnych platform streamingowych. Może być tak, że mamy tam wgrane jakieś utwory i odtwarzamy je po wielokroć, a z tego już nikt nic nie ma. A za każde odtworzenie artyści dostają tantiemy, tak stanowi prawo autorskie. W związku z tym jest olbrzymia część odtworzeń poza kontrolą - powiedziała w programie "Money. To się liczy" Ilona Łepkowska, scenarzystka filmowa i serialowa. - Nie tylko my, ale wiele krajów w Europie ma opłatę reprograficzną. Nazywanie tego podatkiem od smartfona jest przydawaniem temu, że jest to jakaś dodatkowa danina. Tego typu opłaty są związane z pewnym wyższym celem społecznym, jak na przykład podatek cukrowy - dodała.