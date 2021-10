Twierdzi, że nie miała pojęcia o darowiźnie. NSA: nie można udawać, że nie wiedziało się o przelewie

Xbc 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Rodzina się broni pomimo rażących błędów. Rodzice mogli nabyć mieszkanie na siebie i dokonać darowizny na córkę ( nieodpłatne zbycie) przed upływem 5 lat w pierwszej grupie podatkowej lub przelać pieniądze na konto córki, zaznaczając w tytule cel przeznaczenia środków. Nie wiadomo czy to miał być prezent czy obawa przelania pieniędzy córce. Pomimo wszystko przy wydatkach rzędu kilkuset tysięcy, widma ryzyka to oszczędności na prawniku bądź 2-3 tysięcy dodatkowych na notariusza przy drugiej umowie bez pcc są znikome. Teraz dodatkowe koszty to stres, prawnicy z wyższej półki i 19% podatek od wartości nabycia plus odsetki. Warto?