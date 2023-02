Podwyżka podatku od nieruchomości. Gminy wysyłają pisma

Wyższe stawki podatku od nieruchomości. Do Polaków trafiają pisma

Powyższe kwoty dotyczą najwyższych możliwych do zastosowania stawek. " Tak szybko ceny w ujęciu półrocznym nie pędziły od 1998 r. (wówczas było to 13,5 proc.) , co oznacza, że tegoroczna podwyżka podatku od nieruchomości jest największa od ćwierć wieku" - zauważa businessinsider.com.pl.

Portal donosi o rozpoczęciu przez samorządy wysyłki pism z informacją o wzroście stawek i cytuje treść wiadomości jednego z czytelników. "Jeszcze w 2020 r. płaciłem 137 zł, teraz stawka podskoczyła do 169 zł. Skok względem ubiegłego roku to prawie 20 zł. Może to nie są gigantyczne kwoty, ale w połączeniu z wyższym czynszem czy prądem to kolejny kamyczek do ogródka" - czytamy.