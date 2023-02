Stary podatek po nowemu. Rząd wprowadza zmianę tylnymi drzwiami

Okazuje się, że przedsiębiorcy, którzy wynajmują mieszkania, zapłacą teraz podatek znacznie wyższy niż osoby fizyczne. Zdaniem ekspertów z sektora nieruchomości nie ma wątpliwości, że ta zmiana odbije się negatywnie na całym rynku, a wynajmujący mieszkania zapłacą za to w wyższych czynszach.

Co ciekawe, wyższy podatek nie będzie efektem wprowadzenia nowej ustawy, tylko skutkiem nowej interpretacji Ministerstwa Finansów.

MF: chodzi o budynki mieszkalne zajęte na prowadzenie działalności

Według doniesień medialnych chodzi o osoby wynajmujące mieszkania w ramach działalności gospodarczej . Zapłacą one 29 razy wyższy podatek niż w przypadku osób fizycznych, które również wynajmują mieszkania . Zgodnie z dotychczasową interpretacją w obu przypadkach właściciele płacili stawkę podatku od nieruchomości odpowiednią dla mieszkań, czyli tylko 1 zł za 1 mkw. powierzchni lokalu.

Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, skąd wynika ta zmiana i od kiedy zacznie obowiązywać. Resort wyjaśnia, że w tym wypadku chodzi o " interpretację przepisu art. 5 ust. 1 pkt ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do pojęcia budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej".

Skąd wzięły się informacje o 29-krotnej podwyżce? Ministerstwo wskazuje, że to rezultat odpowiedzi na interpelację poselską, która dotyczyła "opodatkowania lokali mieszkalnych stanowiących własność spółki prawa handlowego, której jedną z działalności gospodarczych był wynajem lokali mieszkalnych (w ilości ponad 100)".

Urzędnicy resortu tłumaczą, że zgodnie z aktualną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego "wynajem budynków i lokali mieszkalnych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą stanowi spełnienie przesłanki zajęcia na działalność gospodarczą, gdyż te budynki czy lokale mieszkalne są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie najmu. Podejście takie dotyczy lokali, które są wynajmowane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby fizyczne wynajmujące lokale mieszkalne w ramach tzw. najmu prywatnego (niezwiązanego z działalnością gospodarczą) płacą cały czas stawkę podatku przeznaczoną dla lokali mieszkalnych".

Ekspert: wiele zależy od tego, jaką interpretację przyjmą urzędy

Czy to oznacza, że niebawem przedsiębiorcy wynajmujący mieszkania w ramach działalności gospodarczej mogą spodziewać się pism z urzędów skarbowych, nakazujących im zapłatę wyższego podatku?

Robert Kuliga, prezes Stowarzyszenia Mieszkanicznik w odpowiedzi na tak postawione pytanie przyznaje, że w tym wypadku wiele zależeć będzie od tego, jaką interpretację przyjmą poszczególne urzędy. - Nawet jeśli dostaną nowe wytyczne od resortu finansów, to wiele będzie zależało od indywidualnej interpretacji - uważa.

Dodaje, że do tej pory pojawiały się różne uzasadnienia. Według jednego urzędu skarbowego w przypadku wynajmowania kilku mieszkań należało prowadzić działalność gospodarczą. Z kolei inne uważały, że nie trzeba być przedsiębiorcą, aby wynajmować mieszkania.

Jego zdaniem nie ma w tym żadnej logiki. - Rozumiem, że właściciele, którzy przeszli na działalność, zostaną teraz za to w pewnym sensie ukarani? Czy to raczej oznacza, że Ministerstwo Finansów chce z powrotem nakłonić te osoby, aby przeszły na najem prywatny? - pyta prezes Mieszkanicznika.

Kolejnego naszego rozmówcę dziwi to, że podnoszenie podatków odbywa się "tylnymi drzwiami" poprzez interpretację istniejących przepisów. - Jeżeli wprowadza się nowe regulacje, to powinno to wynikać ze zmiany litery prawa, z odpowiednim vacatio legis - mówi Łukasz Bączyk, partner i członek zarządu w ASB Tax.