Pokazała stary mail Morawieckiego. To pisał, kiedy był prezesem banku

W listopadzie 2015 roku Mateusz Morawiecki zrezygnował z funkcji prezesa Banku Zachodniego WBK i dołączył do rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jako przedstawiciel świata bankowego często wypowiadał się w zupełnie innym tonie, niż ma to miejsce obecnie. Dość powiedzieć, że przez dwa lata zasiadał w Radzie Gospodarczej Donalda Tuska, gdy ten ostatni był premierem.

Co pisał Morawiecki do Agaty Stremeckiej? "Na pewno każdy projekt aktu prawnego z dziedziny prawa podatkowego powinien zostać zaopiniowany przez organ ekspercki. Obawiam się jednak, czy w praktyce sytuacja nie będzie tu jednak podobna, jak w przypadku obowiązku wykonywania OSR... Przecież już istnieje RCL..." - czytamy.

"Wydaje mi się, że warto wykorzystać to, że naszym celem jest głęboka reforma systemu podatkowego i położyć duży nacisk na podniesienie poziomu kultury prawnej. Dobrym przykładem jest rozwiązanie przyjęte w Szwajcarii, gdzie podmioty mają 2-3 lata na dostosowanie się do zmian... Poza oczywistą korzyścią dla obywateli takie rozwiązanie wprowadza też zdecydowanie większą dyscyplinę do procesu decyzyjnego (ograniczenie inflacji legislacyjnej) i mobilizuje Ustawodawcę" - pisał Morawiecki w udostępnionym przez Stremecką mailu.

Morawiecki pisze maila

"Panie Premierze, znalazłam właśnie Pański mail do mnie z 2015 roku. Pisze Pan m.in. o kulturze prawnej w przypadku wprowadzania zmian podatkowych. Co się zmieniło przez 6 lat, że chce Pan zaprzeczać samemu sobie wprowadzając Polski Ład?" - skomentowała Agata Stremecka.

Biznes ma wątpliwości

– Podstawowym problemem Polskiego Ładu jest to, że komplikuje on system podatkowy. Rząd zastosował nowatorskie rozwiązania, które nie występują w innych krajach lub zdarzają się rzadko. Prowizoryczne rozwiązania będą przesadnie komplikować system. Wszystko wprowadzane będzie też we wrześniu. Firmy będą miały mało czasu na przygotowanie się do nowych regulacji. Zmniejszenie klina podatkowego dla najmniej zarabiających pracowników można wprowadzić prostszymi rozwiązaniami – komentuje nowe pomysły podatkowe rządu dr Sławomir Dudek z FOR.