65 zł za paczkę papierosów. W UE to już norma, w Polsce ceny też w górę

Resort finansów przedstawił propozycję zwiększenia skali podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe. Zgodnie z nowymi planami, stawki akcyzy na papierosy wzrosną o 25 proc. w 2025 roku, 20 proc. w 2026 roku i 15 proc. w 2027 roku . To znacznie więcej niż zakładała tzw. mapa drogowa przyjęta w 2022 roku, która przewidywała coroczny wzrost o 10 proc. w latach 2023-2027.

Jeszcze większe podwyżki czekają inne wyroby tytoniowe. Tytoń do palenia ma podrożeć o 38 proc. w 2025 roku, 30 proc. w 2026 roku i 22 proc. w 2027 roku. Dla wyrobów nowatorskich planowane są podwyżki o 50 proc., 20 proc. i 15 proc. odpowiednio w kolejnych latach. Najbardziej drastyczny wzrost dotknie e-papierosy - aż o 75 proc. w 2025 roku, 50 proc. w 2026 roku i 25 proc. w 2027 roku.

Walka z nadużywaniem alkoholu i papierosów

Jednym z proponowanych rozwiązań jest zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w godzinach od 22:00 do 6:00. Minister podkreśla, że "stacje benzynowe nie są od sprzedawania alkoholu, tylko benzyny". Resort zdrowia finalizuje prace nad projektem ustawy w tej sprawie.

Konsekwencje dla konsumentów i rynku

Planowane podwyżki akcyzy niewątpliwie przełożą się na wzrost cen wyrobów tytoniowych dla konsumentów. Obecnie papierosy i alkohol mocny w Polsce należą do najtańszych w całej Europie, co ma się zmienić w najbliższych latach . W Unii Europejskiej najtańsze papierosy można znaleźć w Bułgarii i Polsce. W Bułgarii średnia cena paczki papierosów wynosi około 3,07 euro, a w Polsce około 3,94 euro.

Najdroższe papierosy w Unii Europejskiej można znaleźć w Irlandii, gdzie średnia cena paczki wynosi około 14 euro, we Francji to przykładowo ok. 10 euro. Średnia cena papierosów w UE wynosi około 5-6 euro za paczkę.