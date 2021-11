Polski Ład. Szansa na niższy podatek. Trzeba się śpieszyć

Aby to zrobić, wystarczy zapłacić składkę zdrowotną za grudzień jeszcze w grudniu, zamiast czekać z nią do styczni a - radzi "Rzeczpospolita". Tym samym zyskuje się możliwość rozliczania jeszcze na starych zasadach , a w więc z możliwością odliczania tego kosztu od podatku.

Czas do stycznia

Decydujący jest bowiem termin zapłaty. Czas na rozliczenie składki grudniowej dla przedsiębiorców płacących za siebie obowiązuje do 10 stycznia, jeśli zatrudniają pracowników, to wówczas mają czas do 15 stycznia.