Polski Ład zachęca do kombinowania? Soboń: Każdy system do tego zachęca

Zaniżanie przychodów i optymalizacja podatkowa - taki będzie efekt wprowadzenia Polskiego Ładu? - Nie przypuszczam. Gdybym był takim leseferystą i chciałbym tę tezę doprowadzić ad absurdum, to powiedziałbym, że każdy system podatkowy zachęca do szukania sposobów na optymalizację, bądź unikanie opodatkowania - powiedział w "Money. To się liczy" Artur Soboń, wiceminister rozwoju i technologii. - Moim zdaniem Polski Ład spowoduje, że ten system stanie się bardziej sprawiedliwy. Co oznacza, że podatków dochodowych od przedsiębiorstw nie będą płaciły wyłącznie najmniejsze, najczęściej polskie, firmy, ale również te duże, międzynarodowe koncerny, które teraz podatków w Polsce nie płacą, albo płacą bardzo mało. Jeśli chodzi o osoby fizycznie, ci, którzy zarabiają więcej, proporcjonalnie więcej zapłacą podatku dochodowego i składki zdrowotnej, a osoby słabiej sytuowane, siłą rzeczy, bo zarabiają mniej, stosunkowo najmniej dołożą do systemu podatkowego. Uważam, że...