Posłanka PiS przyznaje, że straci na Polskim Ładzie. "Nie robię z tego żadnego problemu"

Wargocka: PiS jest zdeterminowane, by przeprowadzić reformę podatkową

Przekonywała, że dotychczasowy system podatkowy był "bardzo niesprawiedliwy", a jest bardzo trudny do zmiany, bo budzi to opór. W tym kontekście wskazywała, że 54 proc. Polaków ma dochody do 4,5 tys. zł, a średnia emerytura to 2,6 tys. zł brutto.