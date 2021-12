Przedsiębiorcy boją się Polskiego Ładu. Wzięli kalkulatory do ręki i liczą. Żeby przetrwać

Przedsiębiorcy zastanawiają się już nad sposobami na obniżenie podatków. Co trzeci ankietowany zamierza zmienić formę opodatkowania, przy czym większość – a zwłaszcza ci rozliczający się teraz liniowo - zainteresowana jest przejściem na ryczałt ewidencjonowany. Nie brak też głosów o przeniesieniu swoich działalności do innego państwa UE, rozważa to jedna trzecia badanych przez inFakt. Tu trzeba jednak zaznaczyć: nie jest to jednak takie proste i wcale nie musi oznaczać, że nie będziemy musieli już płacić w Polsce podatków.