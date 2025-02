Podatek belki, który publicznie wypowiadał się w telewizji nie rozciełać czerwonego dywanu dla emerytów, rencistów; to jest jawna kradzież pieniędzy, ludzi pracy, emerytów renicstów, którzy oszczędzają, takiego złodziejestwa nie było za rzekomo byłego państwa totalirnego?? jak wypowiadał się Jasrosław z Zoliborza; do 1989 roku jak miałeś oszczędznośći na koncie było opercentowanie 3 procent, Dla belki, oraz co głosowali przeciwko Polsce w Unii, należy w przyszłośći pozmniejszać emerytury, historycy powinni tych panów zapisać - opisać, że takie osoby były w kraju, niech przyszłe pokolenia wiedzą; onio o swoje koryta to dbają; takie jest moje osobiste zdanie.