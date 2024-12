Rok 2024 w podatkach. Tymi zmianami i zaniechaniami żyli Polacy

Ekspertka wspomniała, że w tym roku "pojawiły się założenia do zwolnienie z podatku Belki, ale sprawa ucichła". Dodała, powołując się na informacje z MF, że "wskazanie terminu ich zakończenia jest trudne do określenia".

Kwota wolna od podatku i próg podatkowy

Rządzący szybko odstąpili od realizacji jednej z flagowych obietnic wyborczych - podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. "Nie ma na to kasy, kosztowałoby to 52,3 mld zł" - komentuje Samborska. I zaznaczyła, że nie wzrósł i nie wzrośnie póki co próg podatkowy (m.in. do rozliczeń PIT), który wynosi od 2022 roku 120 tys. zł.