Rząd zastawił pułapkę na podatników. Stracą kilkanaście tysięcy złotych

Pracujący Polacy zapłacą wyższy podatek

Rząd ani nie zmienia przepisów, ani nie podnosi podatków, ale część osób i tak zapłaci wyższy podatek. Stanie się to właśnie przez brak działania w kontekście progów podatkowych.

Business Insider Polska podaje, że w sidła skutków zaniechań rządu może wpaść kilkaset tysięcy osób. Jeśli ich zarobki przekroczą 120 tys. zł, to zapłacą nie 12 proc., a 32 proc. PIT.

Cytowany przez serwis Piotr Juszczyk, główny doradca firmy InFakt, wylicza, że graniczną kwotą jest 11 879 zł miesięcznie brutto. - Od tej kwoty zapłacimy składki społeczne w wysokości 1 629,62 zł, które podlegają odliczeniu oraz koszty uzyskania przychodu w kwocie 250 zł. Dochód zawsze jest zaokrąglany do pełnych złotych, a więc podstawa opodatkowania przy powyższej pensji będzie stanowić 10 tys. zł - wyjaśnia.

Im więcej zarabiamy, tym szybciej wpadamy w wyższą stawkę PIT. Pracownik, który dostaje wynagrodzenie w wysokości 12 tys. zł brutto, zazwyczaj przekracza próg podatkowy dopiero w grudniu. W przypadku zarobków rzędu 15 tys. zł brutto miesięcznie, następuje to już w październiku.

Dla przykładu przy pensji w wysokości 14 tys. zł brutto przez większą część roku potrącane jest 12 proc. PIT. To około 1,1 tys. zł miesięcznie. W listopadzie pracownik przekracza próg podatkowy, co sprawia, że w dwóch ostatnich miesiącach roku zaliczka na PIT wzrasta do ponad 3 tys. zł.