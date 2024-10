Rząd zdecydował ws. progów podatkowych. Jest plan do 2028 r.

W środę Ministerstwo Finansów opublikowało "Średniookresowy plan budżetowo-strukturalny na lata 2025-2028". Przedstawia on ścieżkę redukcji deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej 3 proc. do roku 2028, co pozwoli na wyjście Polski z procedury nadmiernego deficytu. Plan został przyjęty przez rząd we wtorek.