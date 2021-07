Rzecznik Rządu: Projekty Polskiego Ładu jeszcze w tym roku

- Większość projektów ustaw, które są kluczowe dla Polskiego Ładu już w tej chwili są wpisane do wykazu legislacyjnych prac rządu. Te duże, kluczowe - jak system podatkowy, jak kapitał opiekuńczy - są przedmiotem konsultacji społecznych - mówił Müller na briefingu prasowym po spotkaniach premiera z ministrami.

- Jest nasza jasna determinacja, aby większość z tych projektów mogła trafić najpóźniej we wrześniu do obrad sejmowych, aby możliwie szybko były przyjęte i mogły wejść w przyszłym roku w życie - dodał.

- Zapadła kierunkowa decyzja, żeby te konsultacje, gdy będzie to tylko niezbędne przedłużyć. One aktualnie są dwutygodniowe, ale najprawdopodobniej zostaną przedłużone do pięciu tygodni, tak aby wszyscy przedstawiciele różnych środowisk mogli się wypowiedzieć - powiedział rzecznik rządu.