Ta informacja zmroziła kierowców. PiS prostuje już drugi dzień

Podatek od aut spalinowych "to perspektywa nierealna"

Nie było zgody na taki dokument

Zaproponował też zakład premierowi Mateuszowi Morawieckiemu o Śliwowicę Łącką. - Jeśli okaże się, że rzeczywiście pan premier wskaże miejsce, w którym rząd zgodził się na opodatkowanie samochodów z silnikiem diesla, jeżdżących w Polsce, czy silnikiem benzynowym, w dokumencie, który został przyjęty przez rząd, to jestem gotów tą oryginalną (...) śliwowicę postawić i przeprosić za błąd, jeśli czegoś nie jestem w stanie dostrzec. Ale gdyby okazało się, że pan premier jednak nie ma racji, to też jestem gotów z panem premierem wypić za błędy, ale tym razem nie swoje i (...) porozmawiać co z tym dalej zrobić" - mówił we wtorek Ziobro.

- Np. podniesienie jednej opłaty może być równoległe z obniżeniem innej opłaty i wtedy mamy bilans równy zero. My chcemy tak zrobić, plus chcemy dać ulgi dla aut elektrycznych, niskoemisyjnych; to robimy już teraz, bo to nie jest nowy instrument, ale chcemy go pogłębić - powiedział Piotr Müller.