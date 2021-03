Podatek CIT. Ministerstwo finansów wydłuża termin na rozliczenie

Ministerstwo Finansów planuje przesunięcie do 30 czerwca terminu rozliczenia i zapłaty podatku CIT - napisano w projekcie rozporządzenia. Ma to związek z obowiązującym stanem pandemii.

"W aktualnej sytuacji obowiązywania stanu epidemii zasadne jest wprowadzenie dla podatników rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się z ustawowego obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Projektowana w rozporządzeniu regulacja wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku do końca czerwca 2021 r." – czytamy w uzasadnieniu do projektu.