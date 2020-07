Podatki w dobie koronawirusa. Skarbówka wydłuża terminy zapłaty z powodu pandemii

I tak, do 31 lipca 2020 r. przesunięty został termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku organizacjom pozarządowym (dotyczy to podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.).

Do końca siódmego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat4, wydłużono5 termin sporządzenia i przesłania informacji podatkowych IFT-2R6 przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Obejrzyj też: Co z podatkami? Kościński: jeśli już, to myślimy o obniżce

Do końca 2020 r. zawieszono też podatek od sprzedaży detalicznej. Z kolei nie dłużej niż do 30 września 2020 r. każda rada gminy, w ramach swojej autonomii podatkowej, może przedłużyć wskazanym grupom przedsiębiorców i organizacjom pozarządowym - których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku COVID-19 - terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.

Do 31 sierpnia 2020 r. przedłużono obowiązywanie okresu przejściowego, w którym można stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania akcyzą paliw opałowych. Minister Finansów zaniechał też poboru akcyzy w odniesieniu do płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstanie w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.