Ulga na dziecko. Wakacyjna praca może sprawić, że rodzic zapłaci wyższy podatek

Wakacyjna praca dziecka to powód do dumy dla rodziców. Może jednak sprawić, że zapłacą wyższy podatek. Przekroczenie limitu dochodów może doprowadzić do utraty ulgi.

