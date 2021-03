Ulga na internet w rocznej deklaracji podatkowej

Przy czym powyższym dokumentem nie musi być faktura, może to być także np. potwierdzenie przelewu oraz umowa, w której są wyszczególnione świadczone usługi.

Bardzo ważne jest także, aby z dokumentów wynikała jednoznacznie kwota poniesionych wydatków na korzystanie z internetu. Nie zostaną zaaprobowane przez organy skarbowe między innymi dokumenty wykazujące wspólną opłatę za różne usługi, a w tym internet. Na przykład, jeśli na fakturze zostanie wykazana jedna kwota za korzystanie z abonamentu na telefon komórkowy, a w tym abonamencie jest także zawarty pakiet internetu, to podatnik nie skorzysta z odliczenia.

Jest to potwierdzone w stanowisku organów podatkowych, między innymi w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12.9.2008 r. IPPB1/415-833/08-2/TS:

“Z wyżej przytoczonego przepisu wynika, iż odliczeniu od dochodu podlega jedynie wysokość wydatków na użytkowanie sieci Internet. Nie istnieje możliwość odliczenia od dochodu wydatków na inne usługi (w tym telewizję, telefon), choćby nawet były one immanentnie związane z dostarczaniem Internetu.

Skoro Wnioskodawczyni nie jest w stanie ustalić, ani tym bardziej udokumentować wysokości tych wydatków, gdyż wystawiana przez Jej dostawcę usług faktura nie pozwala na ustalenie tej wartości, to tym samym nie może ona odliczyć kwoty tychże wydatków od dochodu podlegającemu opodatkowaniu.”

Odliczeniu podlegają wydatki nie tylko na internet stacjonarny, ale także na internet mobilny oraz internet w telefonie, o ile kwota wydatków na internet jest wyodrębniona, tak jak to zostało opisane powyżej.

Potwierdza to odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację poselską nr 11597 z 19.10.2009 r. w sprawie ulgi na internet:

“W ocenie resortu finansów brzmienie wyżej przytoczonego przepisu nie ogranicza prawa do omawianej ulgi wyłącznie do podatników korzystających z Internetu poprzez stałe łącze. W konsekwencji z ulgi tej mogą korzystać także osoby użytkujące sieć Internet bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych.”

Zgodnie z orzecznictwem sądów w przypadku małżeństw nie ma znaczenia, który małżonek otrzymuje faktury - oboje mają takie samo prawo do dokonania odliczenia. Także w sytuacji, jeśli koszty na wydatkowanie internetu przekroczą limit odliczenia dla jednego podatnika, to drugi małżonek może dokonać odliczenia pozostałej kwoty do wysokości limitu.