Unikanie opodatkowania. Fiskus ostro rusza na firmy

"Wprowadzone w połowie lipca przepisy do walki z unikaniem opodatkowania (tzw. klauzula GAAR) organy skarbowe wykorzystywały w sporadycznych przypadkach. Przez pięć lat wszczęły jedynie 73 takich spraw, a domiary podatkowe wyniosły ok. 140 mln zł. To się jednak zmieniło" - pisze "Puls Biznesu".