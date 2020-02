Wirtualne kasy fiskalne. "Próby obejścia są możliwe, jednak ich skala jest bardzo trudna do przewidzenia" [KOMENTARZ]

Oczywiście kasy wirtualne, tak samo jak i inne narzędzia z obszaru IT, są i będą narażone na potencjalne ataki i nadużycia. Administracja publiczna, która dostarcza to narzędzie, jest obok sektora energetycznego i finansowego obszarem najbardziej narażonym na cyberataki. Dlatego też bezpieczeństwo takich rozwiązań powinno być priorytetowe.

Wprowadzenie kas rejestrujących mających postać oprogramowania to kolejny element systemu informacyjnego państwa. W tym przypadku utrata owych informacji i nienależyte zabezpieczenie jej podstawowych atrybutów, takich jak poufność, integralność i dostępność, może bezpośrednio skutkować stratami budżetowymi.

Warto pamiętać, że mówiąc o bezpieczeństwie nie mamy na myśli jedynie oprogramowania. Aby usługa działała, potrzebne są odpowiednie procedury oraz hardware. Pojawiają się wątpliwości co do tego, czy urządzenia konsumenckie takie jak tablety i smartfony są bezpiecznym środowiskiem pracy oprogramowania dla kas rejestrujących. Brak jest jednak zdefiniowanych wymogów technicznych dla środowiska, w którym taka kasa miałaby działać.

Zdaniem resortu finansów wprowadzenie kas wirtualnych pozwoli na ograniczenie działań podatników zaangażowanych w nieuczciwą działalność, co z kolei przyczyni się do zwalczania nieuczciwej konkurencji. Istnieją natomiast wątpliwości m.in. właśnie w zakresie szczelności proponowanego systemu, które zostały zgłoszone przez różne podmioty podczas konsultacji projektu rozporządzenia. Próby obejścia tego systemu są możliwe, jednak ich skala jest bardzo trudna do przewidzenia.