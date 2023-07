Z zakupem pierwszego mieszkania warto się wstrzymać. Można zaoszczędzić tysiące zł

Mieszkanie na rynku wtórnym będzie tańsze

To ważna wiadomość dla osób poszukujących pierwszego mieszkania na rynku wtórnym w ramach programu "Bezpieczny kredyt 2 proc." . Polityk podpowiedział, że jeśli ktoś wstrzyma się z zakupem do końca sierpnia będzie mógł zaoszczędzić w przypadku transakcji nawet kilkanaście tysięcy zł.

Likwidacja podatku PCC na pierwsze mieszkanie

Do tej pory w momencie nabycia nieruchomości na rynku wtórnym, byliśmy zobowiązani do zapłaty podatku PCC. Wynosi on 2 proc. wartości rynkowej mieszkania lub domu będącego przedmiotem transakcji. Jednak rządzący zdecydowali, że elementem mieszkaniowej propozycji ma być jego likwidacja.