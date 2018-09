PFR: Usługi dronowe stają się polską specjalnością

- Rynek usług dronowych w Polsce jest już wart ok. 250 mln zł. To wciąż niewielki rynek, ale bardzo szybko się rozwija – powiedział money.pl Włodzimierz Hrymniak, Dyrektor Departamentu Programów Sektorowych w Polskim Funduszu Rozwoju. Jak dodaje, Polskie firmy mają ogromny potencjał technologiczny, ale potrzebują wsparcia, aby się rozwinąć.

- Trzeba stworzyć firmom odpowiednie warunki do tego, aby funkcjonowały na rynku – wyjaśniał w rozmowie z money.pl ekspert z Polskiego Funduszu Rozwoju, Włodzimierz Hrymniak. Tłumaczył: - To jest właśnie jeden z tych obszarów, w którym my jako PFR mamy swoją rolę. Staramy się być akceleratorem dla pięciu ważnych sektorów: biotechnologii, dronów, elektromobilności, przemysłu wydobywczego oraz meblarskiego. Dążymy do tego, by ułatwiać dostęp tym podmiotom do różnych instrumentów finansowych.

Stworzenie warunków polega też na tym, by usuwać trudności. Jeśli jakaś firma uskarża się na bariery prawne, to PFR stara się przekazywać sprawę dalej do rozstrzygnięcia na poziomie rządowym. Ważne jest też przekonywanie potencjalnych klientów do tego, że usługi dronowe też mogą być im przydatne.

- W tym zakresie bardzo dużo pracujemy z miastami. Zarówno elektromobilność, jak i drony to jest coś nowego. Ludzie boją się zmian, a wszelkie nowinki często wiążą się z jakimiś ryzykami.

Drony są w Polsce coraz bardziej dostępne. Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał do września tego roku ok. 8 tys. świadectw dla operatorów tych maszyn. Z kolei wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild zapowiedział podczas kongresu Impact Mobility Revolution'18, że na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii powstanie poligon doświadczalny dla dronów.

