Bierzemy polisy, a potem zapominamy ich opłacić. A dług rośnie

W Krajowym Rejestrze Długów znajdziemy 177 tys. dłużników, którzy nie uregulowali składek za polisy. Większość z nich - 141,6 tys. - to klienci indywidualni. Pozostała część - 35,4 tys. - to firmy.

Konsumenci mają do oddania 156 mln zł, zaś przedsiębiorstwa ponad 231 mln zł. Średni dług na głowę dla osoby fizycznej to 1 101 zł. W przypadku przedsiębiorców jest to blisko sześć razy więcej - 6 530 zł.