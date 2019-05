Fatalna wiosna, lato może być jeszcze gorsze. Ubezpiecz dom

Firma LINK4 co prawda ostrzega swoich klientów przed zbliżającym się zagrożeniem wysyłając SMS-em alert pogodowy, ale oczywiście nikt nie jest w stanie wpłynąć na skutki przejścia trąby powietrznej, która zrywa dachy czy silnego wiatru, który niszczy drzewa, a te z łatwością wybijają szyby, podobnie rzecz ma się wysoką wodą, która zbiera wszystko. Ubezpieczenie jest jedynym sposobem na to, by otrzymać pieniądze na odbudowę domu, remont mieszkania czy pokrycie innych szkód, które niosą za sobą pogodowe perturbacje, z którymi właśnie się zmagamy. Zwłaszcza, że kosztuje to zaledwie kilkaset złotych za cały rok ochrony.