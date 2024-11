Ostatnia wola Polaków. "Potrzeba edukacji finansowej i prawnej"

Ostatnia wola

Odsetek tych, którzy spisali już testament, rośnie wraz z wiekiem. Wśród osób w grupie 50-64 lata wynosi on 9,7 proc., a powyżej 64. roku życia - to 16,2 proc.

Na pytanie wielokrotnego wyboru o powody braku testamentu, blisko połowa respondentów (47 proc.) wskazała, że nie ma takiej potrzeby, natomiast blisko co czwarty badany (22,3 proc.) nie ma wystarczającego majątku.

Zabezpieczenie bliskich

Ankietowani przez ZPF i IRG SGH zostali zapytani również o podejście do zabezpieczenia finansowego najbliższych na wypadek swojej śmierci. Większość, bowiem ponad 60 proc. respondentów, odpowiedziała przecząco na pytanie, czy to robi. Jako powód takiego podejścia do sprawy respondenci wskazali przede wszystkim brak środków finansowych oraz brak takiej potrzeby.