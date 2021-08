Śmierć 19-latki w Katowicach. Rodzina może dostać odszkodowanie i rentę

Tyb przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niech sobie kierownictwo zobaczy jak ich kierowcy zachowują się na drodze dziś wymuszenie na rondzie i jeszcze pokazuje palec środkowy na bazie ok test super a na postoju działka nie zmianie zdania o całym tym całym transporcie. Co w tym jest najgorsze nawet jak jeżdżę swoim aucie to do rzucam się do ich zarobków każdy obywatel danego miasto odprowadza podatek na ich utrzymanie w Tychach jest to 260 zł na miesiąc każdego obywatela