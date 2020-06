Wypadek na moście Grota. Rzecznik GDDKiA wskazuje na przepisy

- Most im. Grota-Roweckiego nie jest obiektem nowym, natomiast podlega on przeglądom, kontrolom stanu technicznego i stanu BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego - red.), tak jak każde inne obiekty mostowe. Takie przeglądy są robione na bieżąco. W przypadku tego obiektu ostatni przegląd miał miejsce w maju br. - mówi Szymon Piechowiak.

Rzecznik GDDKiA wyjaśnił również, że o rodzaju barierek decyduje odpowiednie rozporządzenie ministra infrastruktury ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Inwestor i wykonawca muszą się do nich dostosować i "nie mają za dużo do powiedzenia", jak tłumaczy nasz rozmówca.

- Nasze służby są na miejscu, na miejsce oddelegowany został m.in. inżynier mostowy. Cała dokumentacja, jaką posiadamy w przypadku tego obiektu, została udostępniona do wglądu dla służb, które będą wyjaśniały, dlaczego doszło do tego zdarzenia - zapewnia rzecznik. - Na pewno skontaktujemy się z wykonawcą mostu, jeśli będzie to konieczne do wyjaśnienia przyczyn wypadku - dodaje.