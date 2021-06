Większe pieniądze dla poszkodowanych w wypadkach. Zadośćuczynienie dostaną też ich rodziny

Szczególnie trwałe kalectwo dotyka nie tylko samego poszkodowanego, ale też jego najbliższych. Często muszą oni mieniać całe swoje dotychczasowe życie, by zaopiekować się np. żoną czy mężem.

Traci się nie tylko pracę, cześć środków do życia, ale również rodzinne więzi. Szczególnie jeśli ofiara wypadku pozostaje w stanie wegetatywnym.

Sejm zgodził się z wnioskującym o zmianę, że często pojawia się również deficyt bliskości i bezpieczeństwa, a życie rodziny koncentruje się na chorobie, co jest bardzo obciążające psychicznie.

Przepis ten stosowany ma być z mocą wsteczną. Co to oznacza? Ofiary wypadków i ich rodziny będą mogły żądać zadośćuczynienia również w związku z wypadkiem, do którego doszło przed zmianami w prawie.