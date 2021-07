Tego boją się Polacy. Ubezpieczamy się na takie ewentualności

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, wymieniał, że Polacy boją się przede wszystkim o zdrowie swoje i swoich najbliższych. Martwi ich tak brak dostępu do opieki medycznej, jak i wysokie koszty leczenia poważnych chorób i wydatki, jakie trzeba ponieść na jesieni życia.

- Rosną obawy związane z niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi. Polacy boją się też wypadków samochodowych, choć to ryzyko w dużym stopniu zależy od naszego zachowania - tłumaczył Jan Grzegorz Prądzyński, cytowany w informacji prasowej.

Wypadki drogowe problemem Polski

- Niezmiennie pozostajemy w czołówce Europy, jeśli chodzi o śmiertelne ofiary wypadków. Od lat proponujemy powiązanie stawek za OC komunikacyjne z mandatami i punktami karnymi. To przełożyłoby się na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo część kierowców, jeżdżących niebezpiecznie, zmieniłaby swoje nawyki, mając w głowie perspektywę zapłaty wyższej składki z OC - wyjaśnia prezes PIU.

We wtorek rząd przedstawił założenia do projektu ustawy podnoszącego stawki mandatów drogowych. Po zmianach za przekroczenie prędkości kierowcy zapłacą do 5 tys. złotych grzywny. Przedstawiciele PIU w rozmowie z money.pl nie kryli zadowolenia z takiego rozwiązania i proponują pójść krok dalej: powiązać stawki ubezpieczenia OC z liczbą punktów karnych.