Tysiące chętnych na bezpłatne polisy. W czasie pandemii potrzebujemy bezpieczeństwa

Ubezpieczenie obejmie 30-tysięczną grupę pracowników służby medycznej w wieku 18-60 lat. Składki za nich w całości opłaca ubezpieczyciel. Warunek jest jeden – należy zgłosić się online do Avivy w terminie od 20 kwietnia do 3 maja - aviva.pl/ubezpieczamy-medykow.

Agnieszka Pruszkowska-Jarosz: Nowa akcja "Aviva Medykom" skierowana do pracowników służby zdrowia ruszyła kilka dni temu. Czy według państwa tej grupie zawodowej potrzebne takie ubezpieczenia?

Adam Uszpolewicz, prezes Avivy: Myślę, że tak. Każda firma według swoich możliwości chce pomóc w dobie pandemii. To pracownicy ochrony zdrowia są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. We Włoszech na przykład z powodu zarażenia Covid-19 zmarło aż 100 pracowników medycznych. Dane są przerażające.

Pracownicy służby zdrowia w Polsce też mają podobne obawy…?

Co się w takim razie stanie się, gdy do ubezpieczenia zgłosi się więcej osób niż wspomniane 30 tysięcy pracowników?

Przede wszystkim cieszę się, że akcja stała się tak popularna. Oznacza to bowiem, że ludzie w okresie pandemii, szczególnie pracownicy ochrony zdrowia, potrzebują bezpieczeństwa.

W związku z tym maksymalnie uprościliśmy procedury i wystarczy kilka kliknięć w klawiaturę, by już być ubezpieczonym.

Lekarze, pielęgniarki czy laboranci – w ferworze walki z epidemią nie mają czasu na szukanie odpowiedniej polisy, porównywanie, zastanawianie się - potrzebują po prostu szybkiego i przejrzystego wsparcia. Ważne jest także, by polisa nie przewidywała żadnej karencji. Taką właśnie im zaoferowaliśmy.

Zainteresowanie przekroczyło nasze oczekiwania. Dostajemy setki pytań od przedstawicieli środowiska medycznego o możliwości ubezpieczenia się. Pojawiają się też sugestie, żeby tę ochronę przedłużyć po trzech bezpłatnych miesiącach. Pracujemy więc nad nowymi propozycjami, które odpowiedzą na to zainteresowanie.

Wspomniana akcja jedyną adresowaną do pracowników służby zdrowia...?

Nie. Rozszerzyliśmy też zakres assistance dla naszych klientów z ochrony zdrowia. Na przykład w razie awarii odholujemy auto do warsztatu i to bez limitu kilometrów na terenie całej Polski, zapewnimy samochód zastępczy na 14 dni. W razie stłuczki – wprowadziliśmy preferencyjne terminy likwidacji szkody.

Oferta ta skierowana jest zarówno do naszych stałych klientów – pracowników ochrony zdrowia, ale także i tych, którzy zechcą ubezpieczyć u nas swój samochód.

Częścią tej akcji jest również pomoc w produkcji przyłbic ochronnych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, czy doposażenie opiekunek PCK?

Na Uniwersytecie grupa wolontariuszy postanowiła wykorzystać drukarki 3D i produkować przyłbice dla ochrony zdrowia. Kupiliśmy dla nich 10 dodatkowych drukarek i materiały, dzięki czemu produkcja wzrosła z 24 do 300 przyłbic dziennie.

Osoby niezwiązane ze służbą zdrowia też mogą liczyć na zwiększoną pomoc ubezpieczyciela w czasie pandemii?

Od 18 marca do odwołania wszystkie nasze oddziały są zamknięte. Nasi agenci nadal jednak służą pomocą telefonicznie i online. Pracujemy jak zwykle i nie ma to wpływu na jakość usług.

Za pośrednictwem serwisu MojaAviva można dowiedzieć się wszystkiego na temat ubezpieczeń, inwestycji, produktów emerytalnych. Można także zgłosić przez sieć – szkody, kupić polisę, odnowić, dokonać płatności, poradzić się, a także ubiegać się o odszkodowanie. Serwis jest bardzo przejrzysty i prowadzi klienta krok po kroku, by bez problemów mógł załatwić swoją sprawę.

A kwestia szacowania szkód? Czy w dobie pandemii rzeczoznawca może dojechać do nas i oszacować szkodę?

Na długo przed pandemią ograniczyliśmy wyjazdy rzeczoznawców do szacowania szkód. I teraz taki system bardzo nam ułatwia pracę. Dziś, w dobie rozwoju technologii klient może wszystko zrobić sam – zarówno zdjęcia, jak i filmik dzięki specjalnej aplikacji wysłanej linkiem na jego telefon. To właśnie te dokumenty są dowodami w danej sprawie. I ważne jest, że nie trzeba czekać na rzeczoznawcę, a zdjęcia czy filmik można natychmiast przesłać za pośrednictwem serwisu. Rzeczoznawcę kierujemy tylko wówczas, gdy klient ma jakieś wątpliwości albo nie potrafi sam przygotować dokumentacji.

A polisy na życie? Wielu z nas w ostatnim czasie zastanawiało się – kupić, nie kupić, jaką, gdzie, no i co z okresem karencji?

Mamy różnorodne oferty, ale powszechnej polisy na życie na czas pandemii, póki co, jeszcze nie. Jesteśmy w trakcie tworzenia takiego produktu, ale ocena ryzyka jest w tym przypadku bardzo trudna. Nie wiemy bowiem jak długo potrwa pandemia, a jeśli skończy się na przykład w wakacje – to czy przypadkiem nie powróci jesienią? Nie jest to łatwe zadanie, ale wiemy jedno – jest duże zainteresowanie takim produktem.