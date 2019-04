W LINK4 bezpieczna jazda się opłaca już od dwóch lat

• 220 zł – tyle wynosi średnia wysokość nagrody wśród kierowców, którzy w 11 okresach rozliczeniowych spełnili warunki bezpiecznej jazdy.

• Tylko co 4 kilometr w programie został przejechany z przekroczeniem prędkości.

• Gwałtowniejszych hamowań odnotowano ponad 2 razy więcej niż gwałtowniejszych przyspieszeń.

W ciągu dwóch lat kierowcy biorący udział w telematycznym programie LINK4 Kasa Wraca wygenerowali w sumie ponad 1,3 mln zł premii, pokonując 70 mln kilometrów. Ci, którzy zdecydowali się na bezpieczną jazdę z regularnie włączonym modułem w aplikacji Kasa Wraca, otrzymali po zakończeniu 11 okresów rozliczeniowych średnio 220 zł premii. Za każdym razem kierowca sam decyduje, czy wyjeżdżoną nagrodę chce przeznaczyć na poczet odnowienia polisy w kolejnym roku czy odebrać ją w formie pieniężnej. Rekordzista otrzymał nagrodę o wartości ponad 1,2 tys. zł.

– Cieszymy się, że ten program został tak pozytywnie przyjęty przez naszych klientów. Premiowanie bezpiecznej jazdy w postaci nagrody finansowej jest jednym z atutów Kasa Wraca, ale nas szczególnie cieszy promowanie bezpiecznych zachowań na drodze. Po dwóch latach trwania programu widzimy, że grupa telematycznych kierowców, która generuje premie, ma mniejszą skłonność do ryzyka – tłumaczy Agnieszka Wrońska, Prezes Zarządu LINK4.

Telematyczny kierowca na drodze

Przepisowość jazdy jest jednym z kryteriów, do których kierowcy LINK4 Kasa Wraca przykładają dużą uwagę podczas jazdy. Tylko co czwarty kilometr w programie został przejechany z przekroczeniem prędkości, przy czym co piąty z przekroczeniem do 10 km/h, a co szósty w przedziale od 10 do 30 km/h. Kierowcy, którzy generują premie w programie, prawie dwa razy rzadziej przekraczają prędkość w przedziale od 10 do 50 km/h, w stosunku do tych, którzy premii nie otrzymali.

Większym wyzwaniem jest płynność jazdy. Ze statystyk programu w zakończonych okresach wynika, że gwałtowniejszych hamowań odnotowano ponad dwa razy więcej niż gwałtowniejszych przyspieszeń, na co mogą mieć wpływ nie tylko sami uczestnicy programu, ale także inni kierowcy na drodze. Pozytywną informacją jest fakt, że trzy raz rzadziej od gwałtowniejszych hamowań występują bardzo gwałtowne hamowania, które zazwyczaj wymuszone są nieprzewidzianą sytuacją.

– Dla wielu naszych klientów tego typu informacje zwrotne są bardzo atrakcyjne, bo wyzwalają w nich chęć zdrowej grywalizacji, podczas której ktoś z zewnątrz, w tym przypadku algorytm, może obiektywnie ocenić ich styl jazdy – tłumaczy Patrycja Kotecka, Dyrektor Pionu Marketingu LINK4. – To właśnie te pozytywne doświadczenia sprawiają, że ponad 8 na 10 klientów biorących aktywny udział w programie decyduje się na odnowienie polisy w LINK4 – dodaje.

Poza korzyściami finansowymi, kierowcy preferujący bezpieczniejszy styl jazdy dostrzegają także inne korzyści, związane z eksploatacją pojazdu. – Z nowego stylu jazdy zauważam takie korzyści, że na pewno jeżdżę bezpieczniej, bo staram się mocno do tych 55km/h redukować w terenie zabudowanym, gdzie wcześniej sam bym siebie wyśmiał (...). Jeżdżę przez to wolniej, spokojniej, bezpieczniej, ale nie dłużej. Za to dość znacznie taniej, bo na samym zużyciu paliwa widzę ok. 20 proc. mniej i to już jest realna, znacząca oszczędność, zważywszy, że trasa, o której piszę, to ok. 90 proc. moich łącznych przebiegów – pisze w komentarzu jeden z uczestników programu.

Jak wygenerować premię?

Kierowcy posiadający ubezpieczenie komunikacyjne w LINK4 mogą zdobywać premie finansowe spełniając tzw. warunki brzegowe, czyli w danym miesiącu przejechać przynajmniej 200 km (co najmniej 5 dni po minimum 10 km) z włączoną aplikacją NaviExpert i modułem Kasa Wraca. Analiza stylu jazdy uwzględnia przejechany dystans, płynność jazdy i teren, po którym ubezpieczony się porusza. Dane te są odpowiednio wcześniej zagregowane, dzięki czemu ubezpieczyciel nie wie, gdzie dokładnie i o której godzinie był kierowca, ale wie, że poruszał się w terenie zabudowanym lub w obszarze pozamiejskim i o jakiej porze: w ciągu dnia czy nocy. Na podstawie wygenerowanych informacji uczestnik jest klasyfikowany do odpowiedniego profilu, co decyduje o wysokości przyznanej premii finansowej. Ich sumę po roku ubezpieczeni mogą zamienić na zwrot części składki za polisę lub zniżkę przy zawarciu kolejnej umowy, nawet do 30 proc.

