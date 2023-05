Zbliża się ważny termin. Ostatni dzwonek na rozliczenie składki zdrowotnej

Już tylko do poniedziałku 22 maja mają czas przedsiębiorcy, by rozliczyć się ze składki zdrowotnej za 2022 rok. To jeden ze skutków wprowadzenia Polskiego Ładu. Dla niektórych oznacza to konieczność wykonania przelewu do ZUS-u nawet na kilka tysięcy złotych. To już ostatni moment, aby to zrobić.