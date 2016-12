Spółka nic nie sprzedaje. Jej akcje podrożały o kilkanaście tysięcy procent

Fot. Maciej Luczniewski/REPORTER

Od swojego 12-miesięcznego minimum na poziomie 26 gr za akcję kurs spółki Innovative Commerce urósł już do ponad 42 zł. Zysk rzędu kilkunastu tysięcy procent w ciągu dwóch miesięcy zaniepokoił Komisję Nadzoru Finansowego. Instytucja zwróciła się do GPW o zawieszenie notowań spółki.

Kto w październiku zainwestował 1 tys. zł w papiery notowanej na NewConnect spółki Innovative Commerce, dziś ma nawet ponad 120 tys. zł zysku. Teoretycznie, bo liczba akcji tej spółki, które codziennie zmieniają właściciela, wskazuje, że inwestorowi bardzo trudno byłoby zrealizować swój zysk.

Spółką zainteresowała się właśnie Komisja Nadzoru Finansowego i zwróciła się do władz GPW z wnioskiem o zawieszenie notowań od dnia 22 grudnia 2016 r. do dnia 22 stycznia 2017 r.

Jak podają urzędnicy, powodem zawieszenia jest to, że do KNF dotarły zgłoszenia o naruszeniach na rynku, które wskazują na to, że "obrót tymi akcjami jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów".

Ciekawostką jest to, że czeska spółka z usług internetowych, której kapitalizacja na NC to około 87 mln zł, od początku 2015 r. nie wykazuje żadnych przychodów ze sprzedaży.