"Wiedźmin" sprzedał się już w 25 mln kopii. CD Projekt podsumowuje rok

Fot. CD Projekt

Sprzedaż trzeciej odsłony przebojowej gry "Wiedźmin" wraz z dodatkami dała jej producentowi CD Projekt już miliard złotych przychodów. Przypomnijmy, że koszt jego produkcji wyniósł 306 mln zł. I to wliczając akcje promocyjne i reklamowe. Dzięki temu spółka zarobiła w zeszłym roku ćwierć miliarda złotych.

Do końca 2016 r. gry z trylogii wiedźmińskiej: "Wiedźmin", "Wiedźmin 2: Zabójcy Królów" i "Wiedźmin 3: Dziki Gon" sprzedały się łącznie w ponad 25 mln egzemplarzy - podał CD Projekt w swoim raporcie rocznym. A liczba ta nie uwzględnia dwóch dodatków do "Wiedźmina 3: Dziki Gon: Serc z Kamienia" oraz "Krwi i Wina".

Ugruntowuje to pozycję firmy jako lidera wśród krajowych producentów gier komputerowych oraz "Wiedźmina" jako najlepszej serii wśród polskich gier. Na drugim miejscu jest Techland z serią "Dead Island" (7,5 mln egzemplarzy) a na trzecim CI Games z 7 mln egzemplarzy "Lords of the Fallen" i 5,6 mln "Snipera".

Trzecia część sagi "Wiedźmin" przyniosła już ponad miliard złotych przychodów. Koszt jej produkcji wyniósł 120 mln zł, a razem z wydatkami marketingowymi zamknął się w kwocie 306 mln zł.

Przychody grupy CD Projekt w 2016 roku wyniosły 584 mln zł. To o 27 proc. mniej niż rok wcześniej. W 2016 roku z ważniejszych produkcji wprowadzono jednak do sprzedaży tylko ostatni dodatek do gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon - Krew i Wino" - obsypany zresztą nagrodami. Podstawowym źródłem przychodów uzyskanych w ramach segmentu CD Projekt Red była sprzedaż gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon", także w Edycji Gry Roku (debiut wydania w sierpniu 2016 r.),

"Gwint" na wiosnę

Poza tym w czerwcu 2016 r. spółka ogłosiła nowy projekt - "Gwint: Wiedźmińską Grę Karcianą". To darmowa gra (Free to Play; F2P) z wbudowanymi mikropłatnościami, która oferuje graczom możliwość rozgrywki sieciowej, a w przyszłości płatne kampanie jednoosobowe. Duże nadzieje dla powodzenia tego projektu spółka wiąże z rynkiem chińskim - w tym celu ma być w bieżącym roku utworzona spółka zależna w Szanghaju. Debiut gry zapowiedziano "na wiosnę" 2017 roku, czyli zostało nie więcej niż trzy miesiące.

Kolejnym zapowiedzianym przez CD Projekt produktem będzie gra "Cyberpunk 2077'. Anonsowana jest jako "największy projekt w historii spółki". Prawdopodobnie z tym związane jest zwiększenie zatrudnienia z 158 do 236 stałych pracowników (umowy o pracę), choć prezes informował niedawno, że łączne zatrudnienie (w tym umowy zlecenia i jednoosobowe firmy) wynosi nawet 600 osób.

Okres przejściowy pomiędzy nowymi produktami powoduje, że zarówno przychody, jak i zyski firmy spadają.

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe CD Projekt (mln zł) mln zł 4 kw. 2016 4 kw. 2015 zmiana % 2016 2015 zmiana % Przychody 164,1 172,1 -4,6 583,9 798,0 -26,8 Wynik operacyjny EBITDA 95,9 107,0 -10,4 339,3 523,8 -35,2 zysk netto 79,3 65,8 20,5 250,5 342,4 -26,8 marża EBITDA % 58,5 62,2 -3,7 58,1 65,6 -7,5 marża netto % 48,3 38,2 10,1 42,9 42,9 0,0 przepływy operacyjne 59,7 107,7 -44,5 259,5 412,0 -37,0 przepływy inwestycyjne -16,0 -57,4 72,2 -60,4 -92,4 34,6 przepływy finansowe 1,3 -0,2 933,3 4,5 -0,4 1302,1 Źródło: CD Projekt raporty finansowe

Aż 95 proc. przychodów CD Projekt w 2016 r. pochodziło z eksportu. Spółka sprzedawała swoje gry "w fizycznej wersji pudełkowej za pośrednictwem 23 dystrybutorów w 109 krajach na całym świecie. 55 proc. sprzedaży realizowane jest do odbiorców w USA, a 27 proc. podlega eksportowi do krajów UE" - podano w raporcie rocznym.

W 2016 roku segment produkcji i sprzedaży własnych gier (CD Projekt Red) dał grupie CD Projekt 476 mln zł przychodów i 267 mln zł zysku netto. Rok wcześniej było to odpowiednio 697 mln zł i 360 mln zł.

Poza sprzedażą produkcji własnych, drugim źródłem przychodów CD Projekt jest cyfrowa dystrybucja gier za pomocą własnej platformy GOG.com oraz aplikacji GOG Galaxy. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania w serwisie GOG.com dostępnych jest ponad 1900 tytułów od blisko 440 wydawców i producentów gier.

W 2016 roku przychody GOG.com wyniosły 133,5 mln zł w porównaniu z 115,8 mln zł w 2015 r. Aż 32 proc. sprzedaży platforma uzyskuje w USA, a 16 proc. w Niemczech. Polska stanowi tu zaledwie 4 proc. przychodów. Platforma przyniosła niecałe 5 mln zł zysku netto, w porównaniu z ponad 10 mln zł w 2015 roku, czyli roku premiery Wiedźmina 3.