Skarbówka rozliczy za nas PIT. "Chcemy być surferem na fali cyfryzacji"

Od środy nie musimy samodzielnie wypełniać PIT-a, może to za nas zrobić urząd skarbowy. Chcemy być surferem na fali cyfryzacji - powiedział wicepremier i minister finansów Mateusz Morawiecki.

Morawiecki przedstawił szczegóły na wspólnej konferencji z minister cyfryzacji Anną Streżyńską. - To urząd wypełni zeznanie podatkowe osoby indywidualnej, a podatnik tylko je sprawdzi - powiedział wicepremier. - To jest absolutna rewolucja w relacji podatnik-urząd - dodawała szefowa ministerstwa cyfryzacji.

Chcemy być surferem na fali cyfryzacji - Mateusz Morawiecki @MF_GOV_PL na konf. #PITWZ pic.twitter.com/FxspDWKCwS -- Min. Cyfryzacji (@MC_GOV_PL) 15 marca 2017

Podatnik, który chce, by to urząd wypełnił jego zeznanie podatkowe, musi przesłać do urzędu odpowiedni wniosek. Wówczas urząd na podstawie danych z wniosku PIT-WZ oraz informacji od pracodawców lub organów rentowych samodzielnie przygotuje zeznanie podatkowe. Podatnik musi natomiast przedstawić informacje, z jakich odliczeń od podatku lub dochodu korzysta, np. o ulgach na dzieci.

Wniosek PIT-WZ jest dostępny m.in. w serwisach transakcyjnych PKO Banku Polskiego iPKO i Inteligo. Można go znaleźć w zakładce e-Urząd. Mogą z niego skorzystać wszyscy pełnoletni klienci banku, którzy rozliczają się składając PIT-37 indywidualnie, wspólne ze współmałżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dzieci.

We wniosku PIT-WZ można wskazać m.in. kwoty kosztów uzyskania przychodu, ulgi rehabilitacyjnej, odliczenia z tytułu ulgi na dzieci i organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku. PIT-WZ można wypełniać od 15 marca do 18 kwietnia 2017 r.

- Klienci doceniają ułatwienia, które niesie za sobą wykorzystanie serwisów transakcyjnych do załatwiania spraw urzędowych. Statystyki korzystania z poszczególnych funkcji e-urzędów pokazują, że ta opcja jest dla nich naturalna i prosta, o wiele wygodniejsza niż dotychczas dostępne możliwości. – komentuje Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego w przesłanym przez bank komunikacie.